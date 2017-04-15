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Массимо Каррера: «Чемпионат мы еще не выиграли. В субботу нас ждет «Ростов»

16.04.2017 22:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился впечатлениями после победы над «Зенитом» в матче 23-го тура чемпионата России.

«Сегодня было много эмоций, потому что ребята провели отличную игру против хорошей команды. У нас внутри было что-то больше, чтобы выиграть.

Мы сыграли так, как готовились. Во втором тайме было немного сложно, потому что мы сели в оборону. Так как у «Зенита» есть отличные игроки, они немного затруднили нам жизнь, но мы справились.

Промес провел отличный матч, но я всегда люблю говорить о команде. Потому что без команды Промес один не сможет ничего сделать.

Мы сейчас радуемся победе, но в субботу нас ждет «Ростов», и мы уже думаем об этом.

Мы должны продолжать играть каждый матч, не думая, что мы уже победили, потому что чемпионат мы еще не выиграли», – сказал Каррера в эфире канала «Матч ТВ».

 
 
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Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился впечатлениями после победы над «Зенитом» в матче 23-го тура чемпионата России.

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