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Говорцова выиграла турнир в США
16.04.2017 23:49 — Новости Спорта | Tribuna.com
ITF Women`s Circuit
Индиан Харбор Бич, США
Призовой фонд – 80,000 долларов
Женщины
Финал
Ольга Говорцова (Беларусь) – Аманда Анисимова (США) 6:3, 4:6, 6:3
16 апреля, 21.00
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ITF Women`s Circuit Индиан Харбор Бич, США Призовой фонд – 80,000 долларов Женщины Финал Ольга Говорцова (Беларусь) – Аманда Анисимова (США) 6:3, 4:6, 6:3 16 апреля, 21.00.
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