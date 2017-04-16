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Говорцова выиграла турнир в США

16.04.2017 23:49 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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ITF Women`s Circuit

Индиан Харбор Бич, США

Призовой фонд – 80,000 долларов

Женщины

Финал

Ольга Говорцова (Беларусь) – Аманда Анисимова (США) 6:3, 4:6, 6:3

16 апреля, 21.00

 
 
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ITF Women`s Circuit Индиан Харбор Бич, США Призовой фонд – 80,000 долларов Женщины Финал Ольга Говорцова (Беларусь) – Аманда Анисимова (США) 6:3, 4:6, 6:3 16 апреля, 21.00.

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