МИНСК, 16 апр — Sputnik. Немецкий пилот команды "Формулы-1" Ferrari Себастьян Феттель выиграл гонку в рамках Гран-при Бахрейна, которая прошла на трассе Сахир.

В гонке четырехкратный чемпион мира стартовал с третьей позиции и выиграл вторую гонку подряд в сезоне. Вторым финишировал британский пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон, третьим стал партнер Хэмилтона по команде, Валттери Боттас.

Очки в гонке также заработали: Кими Райкконен (Ferrari), Даниэль Риккардо (Red Bull Racing), Фелипе Масса (Williams), Серхио Перес (Force India), Роман Грожан (Haas), Нико Хюлькенберг (Renault), Эстебан Окон (Force India).

Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят на трассе в Сахире финишировал на 12-й позиции. Его напарник по команде Карлос Сайнс сошел после столкновения с пилотом Williams, канадцем Лэнсом Строллом.

Четвертый этап Чемпионата "Формулы-1" пройдет с 27 по 30 апреля на автодроме в Сочи.