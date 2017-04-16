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Молодой британский пилот разбился в гонке "Формулы-4"
16.04.2017 18:51 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 апр — Sputnik. Британский гонщик Билли Монгер попал в тяжелую аварию в воскресенье в ходе гонки "Формулы-4" на трассе "Донингтон-парк" в Великобритании, сообщается на сайте организаторов заезда.
© Фото: "МАЗ-СПОРавто"
Инцидент произошел на шестом круге гонки — произошло столкновение болидов Монгера и финна Патрика Пасмы. По предварительной информации, гонщик получил серьезные переломы.
Гонка была сразу же остановлена, на место происшествия выехала бригада медиков. Специалисты около часа пытались вытащить Монгера из искореженного болида, все же его удалось извлечь из кокпита, после чего пилот был отправлен в госпиталь на вертолете.
Госпитализирован был также и Пасма, его состояние опасений не вызывает.
"Формула-4" — нижняя ступень иерархии гонок с открытыми колесами, созданная в 2013 году. Монгер проводил в "Формуле-4" второй сезон.
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К тяжелой аварии привел контакт с болидом другого гонщика, в результате которого Монгер получил серьезные травмы.
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