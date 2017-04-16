Бывший защитник «Спартака» Сергей Горлукович после игры с «Зенитом» (2:1) раскритиковал защитника петербургской команды Бранислава Ивановича.

– Грустно, когда из топ-клуба с таким бюджетом и возможностями «Зенит» превращается в середняка. Даже не в середняка, а в какую-то банду. Это безобразие, ей Богу.

Сбор людей. Как можно до такого опуститься... А уж про Бранислава Ивановича я вообще молчу.

– А что Иванович?

– Человек получает такие деньги – миллионы. Лучше его тогда вообще не выпускайте на поле! Не надо позориться. Это вообще-то чемпионат России, а не чемпионат Беларуси, – сказал Горлукович.

Что нужно «Спартаку», чтобы оформить чемпионство?