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Сергей Горлукович: «Бранислава Ивановича вообще лучше не выпускать на поле. Это же не чемпионат Беларуси»
17.04.2017 00:13 — Новости Спорта | Tribuna.com
Бывший защитник «Спартака» Сергей Горлукович после игры с «Зенитом» (2:1) раскритиковал защитника петербургской команды Бранислава Ивановича.
– Грустно, когда из топ-клуба с таким бюджетом и возможностями «Зенит» превращается в середняка. Даже не в середняка, а в какую-то банду. Это безобразие, ей Богу.
Сбор людей. Как можно до такого опуститься... А уж про Бранислава Ивановича я вообще молчу.
– А что Иванович?
– Человек получает такие деньги – миллионы. Лучше его тогда вообще не выпускайте на поле! Не надо позориться. Это вообще-то чемпионат России, а не чемпионат Беларуси, – сказал Горлукович.
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Сергей Горлукович: «Бранислава Ивановича вообще лучше не выпускать на поле. Это же не чемпионат Беларуси»
Бывший защитник «Спартака» Сергей Горлукович после игры с «Зенитом» (2:1) раскритиковал защитника петербургской команды Бранислава Ивановича.
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