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Харт может перейти в «МЮ» или «Челси» в случае ухода Де Хеа или Куртуа в «Реал»
17.04.2017 08:26 — Новости Спорта | Tribuna.com
Вратарь «Манчестер Сити» Джо Харт, выступающий на правах аренды в «Торино», может вернуться в английскую премьер-лигу.
Сообщается, что «Манчестер Юнайтед» и «Челси» рассматривают вариант с 29-летним голкипером сборной Англии на случай расставания с Давидом Де Хеа и Тибо Куртуа соответственно. Испанец и бельгиец по окончании сезона могут перейти в «Реал».
«Челси» готов отпустить Куртуа в мадридский клуб, если получит взамен форварда «Реала» Альваро Морату.
Ранее стало известно, что «Торино» хочет продлить аренду Харта, но «Сити» заинтересован только в его продаже.
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Вратарь «Манчестер Сити» Джо Харт, выступающий на правах аренды в «Торино», может вернуться в английскую премьер-лигу.
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