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Михаил Грабовский: «Ребята играют достойно на ЮЧМ-2017. У них все еще впереди»
17.04.2017 08:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский нападающий Михаил Грабовский оценил игру юниорской сборной на чемпионате мира.
– Сегодня для игроков юниорской сборной Беларуси
– Так сложилась карьера, что этот сезон я не играю, поэтому есть возможность просто понаблюдать за хоккеем. Тем более, я возвращался из Америки на родину, а до этого был в Словении. Там у меня получилось побывать на хоккее и посмотреть игру команд низшего дивизиона. А поездку в Словакию на чемпионат топ-дивизиона я спланировал уже давно.
– С игроками 99 года рождение вы проводили кэмп в Минске. Довольны ли вы прогрессом ребят?
– Да, однозначно, виден прогресс. Для Беларуси – это первый, за последние 6 лет, юниорский чемпионат мира в элитном дивизионе. Конечно, заметно, что ребята нервничают. Но для них это колоссальный опыт. Думаю, что усилия тренерского штаба, федерации, да и мои кэмпы, помогли осуществить мечту многих ребят – сыграть в элите юниорского хоккея. Я считаю, что ребята играют достойно. У них все еще впереди. Пусть играют, набираются опыта.
– Есть пожелания для ребят?
– Я хочу пожелать, чтобы они не переживали за свои неудачи, а просто верили в свои силы и никогда не сдавались! Never give up! – заявил Грабовский.
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Белорусский нападающий Михаил Грабовский оценил игру юниорской сборной на чемпионате мира.
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