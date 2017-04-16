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Михаил Грабовский: «Ребята играют достойно на ЮЧМ-2017. У них все еще впереди»

17.04.2017 08:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский нападающий Михаил Грабовский оценил игру юниорской сборной на чемпионате мира.

– Сегодня для игроков юниорской сборной Беларуси ваше появление стало настоящим сюрпризом. Решили провести праздничный уикэнд в Словакии?

– Так сложилась карьера, что этот сезон я не играю, поэтому есть возможность просто понаблюдать за хоккеем. Тем более, я возвращался из Америки на родину, а до этого был в Словении. Там у меня получилось побывать на хоккее и посмотреть игру команд низшего дивизиона. А поездку в Словакию на чемпионат топ-дивизиона я спланировал уже давно.

– С игроками 99 года рождение вы проводили кэмп в Минске. Довольны ли вы прогрессом ребят?

– Да, однозначно, виден прогресс. Для Беларуси – это первый, за последние 6 лет, юниорский чемпионат мира в элитном дивизионе. Конечно, заметно, что ребята нервничают. Но для них это колоссальный опыт. Думаю, что усилия тренерского штаба, федерации, да и мои кэмпы, помогли осуществить мечту многих ребят – сыграть в элите юниорского хоккея. Я считаю, что ребята играют достойно. У них все еще впереди. Пусть играют, набираются опыта.

– Есть пожелания для ребят?

–  Я хочу пожелать, чтобы они не переживали за свои неудачи, а просто верили в свои силы и никогда не сдавались! Never give up! – заявил Грабовский.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусский нападающий Михаил Грабовский оценил игру юниорской сборной на чемпионате мира.

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