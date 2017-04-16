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Юрий Файков: «Третья шайба в наши ворота за 12 секунд до сирены. Конечно, обидно»

17.04.2017 08:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер юниорской сборной Беларуси Юрий Файков поделился эмоциями после матча со шведами (2:3).

– Начали, как обычно, немного скованно. Конечно, немного уверенности у ребят не хватает, потому что долго не играли на таком высоком уровне. В процессе игры пришлось немного перестраиваться.

Но, все таки, мы собрались, выровняли игру, даже где-то перехватили инициативу. Но обидное удаление в концовке матча и тот сантиметр, когда не сумели вывести шайбу из зоны, сделали свое дело – третья шайба в наши ворота за 12 секунд до сирены. Конечно, обидно.

Ребята старались. Все выложились по полной программе.  Завтра будем их восстанавливать и готовиться на следующий матч с Россией, – сказал Файков.

 
 
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Главный тренер юниорской сборной Беларуси Юрий Файков поделился эмоциями после матча со шведами (2:3).

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