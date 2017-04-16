Нападающий брестского «Динамо» Джоэл Фамейе рассказал об африканской одежде в своем гардеробе.

«Если вы приедете в Гану, то испытаете культурный шок, как и я в Беларуси. Местные каждый день надевают куртки, кутаются в шарфики и шапки. А в Гане люди используют минимум одежды: женщины носят повязки на бедрах и на груди, мужчины ходят в легких шортах или африканских туниках и головных уборах.

Если честно, я стесняюсь надевать эту одежду в Бресте, хоть она и лежит у меня в сумке — в белорусском обществе меня не поймут. В прошлом сезоне в «Динамо» играл ганец Латиф Амаду. Он носил стильную африканскую одежду, и я всегда говорил: «Это выглядит очень модно, Амаду, ты крутой!» Но белорусские парни просто угорали в раздевалке. Я не виню их — белорусы росли в совершенно другой культуре. Мы очень разные, но мне нравятся ваши люди», – сказал Фамейе.