﻿ Джоэл Фамейе: «Стесняюсь надевать африканскую одежду в Бресте, хоть она и лежит в сумке – в белорусском обществе не поймут». 21.by
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Джоэл Фамейе: «Стесняюсь надевать африканскую одежду в Бресте, хоть она и лежит в сумке – в белорусском обществе не поймут»

17.04.2017 08:56 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий брестского «Динамо» Джоэл Фамейе рассказал об африканской одежде в своем гардеробе.

«Если вы приедете в Гану, то испытаете культурный шок, как и я в Беларуси. Местные каждый день надевают куртки, кутаются в шарфики и шапки. А в Гане люди используют минимум одежды: женщины носят повязки на бедрах и на груди, мужчины ходят в легких шортах или африканских туниках и головных уборах.

Если честно, я стесняюсь надевать эту одежду в Бресте, хоть она и лежит у меня в сумке — в белорусском обществе меня не поймут. В прошлом сезоне в «Динамо» играл ганец Латиф Амаду. Он носил стильную африканскую одежду, и я всегда говорил: «Это выглядит очень модно, Амаду, ты крутой!» Но белорусские парни просто угорали в раздевалке. Я не виню их — белорусы росли в совершенно другой культуре. Мы очень разные, но мне нравятся ваши люди», – сказал Фамейе.

 
Теги: Брест
 
 
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Нападающий брестского «Динамо» Джоэл Фамейе рассказал об африканской одежде в своем гардеробе.

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