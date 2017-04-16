Во вторник, 11 апреля, в Falcon Club Wellness Центре прошло турнирное противостояние среди заслуженных спортсменов страны и тех, кто освещает и продвигает тему спорта и ЗОЖ ежедневно. Участники турнира прошли 10 сложнейших спортивных зон и определили сильнейших. Состязание носило и определённую миссию, созвучную с миссией Falcon Club–развитие и популяризация образа жизни в стиле Wellness, что подразумевает гармоничное развитие тела и духа.

В состав участников турнира звёзд спорта и журналистики вошли одиннадцатикратный Паралимпийский чемпион по плаванию Игорь Бокий, двукратный призер зимних Олимпийских игр Дмитрий Дащинский, бронзовый призер Игр по художественной гимнастке Любовь Черкашина, чемпионка мира в беге на 800 м Марина Арзамасова, победительница многих международных стартов по художественной гимнастке Екатерина Галкина. А также представители национальной женской сборной по гандболу (Мария Коно-вал), ХК «Динамо-Минск» (Константин Игруша и Майя Бойша), ФК «Динамо-Брест» (пресс-секретарь Ольга Хижинкова), IronMan(тренер по триатлону) –Дмитрий Толкачев.

Дмитрий Дащинский остался под впечатлением от мероприятия: «Турнир оказался весёлым и хорошим событием, а ещё неплохой тренировкой. Тем более, что мы собрались хорошей компанией и проходить все этапы было интересно. А для этого нам нашлось место в FalconClub, в прямом смысле этого слова. Здесь просторно, большое количество современных тренажёров. С удовольствием поучаствовал бы ещё раз в таком турнире».

Пройти все дистанции участникам предстояло в паре. Общее количество набранных балов и определило победителей. Среди спортивных пар лучшими стали семья Арзамасовых. Марина и Илья великолепно справились с заданиями и набрали максимальное количество баллов. А справляться им приходилось с такими упражнениями, как планка с петель, где Марина Арзамасова поставила турнирный рекорд – 7 минут, пресс в паре, жим на горизонтальной скамье, тяга блока, лестница, интерактивный пол и т.д.

По следам атлетической пары шли и остальные спортсмены, которые также ставили местные рекорды в турнирных дисциплинах.

«Сегодня мы собрались своей спортивной семьёй вместе с ребятами из редакций и оказались в одина-ковых условиях. Наверное, впервые. И это было очень весело. Получили невероятный заряд эмоций. Хотя было достаточно сложно, не ожидала даже. Надеюсь, что мы не раз ещё встретимся на таком турнире в FalconClub, где действительно очень комфортно. Сегодня мы проходили дисциплины сразу на трёх этажах, в разных залах, где очень достойное оснащение, квалифицированный персонал. А в конце нас ждал заслуженный отдых в Falcon Club SPA. Не первый раз бывала здесь и для меня, как для спортсменки это подходящее место для восстановления. После турнира, я думаю, это преимущество оценили все участники», - прокомментировала Екатерина Галкина.

Среди редакций лучшими стали Сергей Щурко и Анастасия Косенкова, представляющие «Прессбол». Команда справлялась с заданиями на высоком уровне, стараясь ни в чём не отставать от профессиональных спортсменов. И во многом им это удавалось. Сергей показал лучший возможный результат, поднявшись за 1 минуту на 10 этаж на тренажёре «лестница».

Турнир среди звёзд спорта и журналистики пришёлся участникам по вкусу и станет не последним, проводимым состязанием в Falcon Club Wellness Центр.

Призёры турнира звёзд спорта и журналистики:

Спортсмены:

1 место: Марина Арзамасова и Илья Арзамасов

2 место: Игорь Бокий и Мария Коновал

3 место: Любовь Черкашина и Виктор Артемов

СМИ:

1 место: Сергей Щурко и Анастасия Косенкова (Прессболл)

2 место: Наталья Стельмах и Алексей Богданович (ОНТ)

3 место: Илья Кононов (Беларусь 2) и Екатерина Галкина

3 место: Анна Любенкова и Андрей Козлов (Белтелерадиокампания)

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