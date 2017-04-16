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Защитник «Шахтера» Рыбак станет гостем сегодняшнего выпуска «Время футбола»

17.04.2017 10:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня в эфир выйдет очередной выпуск передачи «Время футбола».

Программа начнется в 20.00 на телеканале «Беларусь 5».

«И снова в Брест. Все говорят – работа клуба со зрителем. Это да, но я скажу – большой респект жителям города. Они большие молодцы!

«Динамо» Брест – БАТЭ – противостояние выходных в деталях, а также все итоги 3 тура высшей лиги Беларуси.

У нас два гостя сегодня: защитник «Шахтера» Павел Рыбак и председатель «Молодечно-ДЮСШ-4» Андрей Иваненко. Ваши вопросы в комментариях принимаются до 14.00.

Да, сегодня затронем темы первой и второй лиг Беларуси.

Спасибо за внимание и до встречи в эфире!» – заявил Ходасевич.

 
Теги: Брест
 
 
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