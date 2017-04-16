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Рейтинг WTA. Саснович вернулась в Топ-100, Соболенко – 125-я, Азаренко – 319-я
17.04.2017 11:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусская теннисистка Александра Саснович вновь вернулась в Топ-100 сильнейших теннисисток.
WTA Tour Singles Rankings
Положение на 17 апреля 2017
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Белорусская теннисистка Александра Саснович вновь вернулась в Топ-100 сильнейших теннисисток.
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