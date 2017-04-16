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Рейтинг WTA. Саснович вернулась в Топ-100, Соболенко – 125-я, Азаренко – 319-я

17.04.2017 11:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусская теннисистка Александра Саснович вновь вернулась в Топ-100 сильнейших теннисисток.

WTA Tour Singles Rankings

Положение на 17 апреля 2017

Место Теннисистка (страна) Очки
1 (1) Анжелик Кербер (Германия) 7335
2 (2) Серена Уильямс (США) 7010
3 (3) Каролина Плишкова (Чехия) 6020
4 (4) Доминика Цибулкова (Словакия) 5065
5 (5) Симона Халеп (Румыния) 5022
6 (6) Гарбинье Мугуруса (Испания) 4790
7 (7) Йоханна Конта (Великобритания) 4330
8 (8) Агнешка Радванска (Польша) 4290
9 (9) Светлана Кузнецова (Россия) 4025
10 (10) Мэдисон Киз (США) 3857
15 (15) Елена Веснина (Россия) 2925
16 (16) Анастасия Павлюченкова (Россия) 2475
29 (29) Дарья Касаткина (Россия) 1630
44 (44) Екатерина Макарова (Россия) 1250
74 (99) Анетт Контавейт (Эстония) 801
77 (78) Евгения Родина (Россия) 783
96 (108) Александра Саснович (Беларусь) 662
125 (129) Арина Соболенко (Беларусь) 465
147 (190) Ольга Говорцова (Беларусь) 392
241 (264) Вера Лапко (Беларусь) 202
319 (316) Виктория Азаренко (Беларусь) 131

 

 
 
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Белорусская теннисистка Александра Саснович вновь вернулась в Топ-100 сильнейших теннисисток.

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