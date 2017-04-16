Управляющий футбольного клуба «Сквич» Виктор Павлов обвиняется в крупном хищении и злоупотреблении служебными полномочиями, сообщила старший помощник прокурора Минска по правовому обеспечению, информации и общественным связям Наталья Косач.

Прокуратура Минска изучила материалы уголовного дела в отношении управляющего, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 210 Уголовного кодекса (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, повторно, в особо крупном размере), ч.2 ст.17, ч.3 ст.424 УК (злоупотребление властью или служебными полномочиями, совершенное группой лиц по предварительному сговору, повлекшее тяжкие последствия), ч.3 ст.424 УК (злоупотребление властью или служебными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия), и его сына, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.17, ч.3 ст.424 УК (злоупотребление властью или служебными полномочиями, совершенное группой лиц по предварительному сговору, повлекшее тяжкие последствия).

Павлов, а также его сын, соучредитель клуба обвиняются в том, что, являясь должностными лицами, действуя по предварительному сговору, с использованием своих служебных полномочий совершили ряд преступлений в ходе выполнения футбольным клубом функций застройщика многоэтажных жилых домов в Минске. Всего в их отношении возбуждено более 30 уголовных дел, которые соединены в одном производстве. Общий ущерб по уголовному делу составил более 2,7 млн рублей.

«Изучение уголовного дела в прокуратуре города Минска показало, что предварительное расследование проведено всесторонне, полно и объективно. Действия обвиняемых квалифицированы верно. Оснований для отмены или изменения меры пресечения в виде заключения под стражу не установлено», – отметила Косач.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд Фрунзенского района Минска. Предварительное следствие по уголовному делу производилось УСК по Минску.

Санкция ч.4 ст.210 УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, а ч. 3 ст.424 УК – в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет с конфискацией имущества или без конфискации и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

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