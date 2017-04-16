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Луис Энрике: «С «Ювентусом» готовы рисковать настолько, что даже можем выйти на игру с восемью нападающими»

17.04.2017 11:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике перед ответной игрой 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ювентусом» заявил, что команда готова рисковать для того, чтобы отыграться (первый матч – 0:3).

«В определенный период игры у нас, безусловно, будет момент, когда мы будем близки к камбэку.

Мы готовы рисковать настолько, что даже можем выйти на игру с восемью нападающими, ведь нам терять нечего.

Болельщики должны верить в этих игроков, они выигрывали все, что возможно. У нас команда победителей.

Мы привыкли к тому, что постоянно едим белужью икру, но невозможно постоянно держаться на таком уровне.

Поэтому, если мы хотим отыграться, нам нужно прибавить, и мы приложим все усилия», – сказал Энрике.

 
 
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Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике перед ответной игрой 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ювентусом» заявил, что команда готова рисковать для того, чтобы отыграться...

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