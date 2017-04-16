В продажу поступили билеты на домашние матчи сборной Беларуси в рамках квалификации ЧМ-2018.

Так, посмотреть три игры национальной команды на «Борисов-арене» против Болгарии, Швеции и Голландии обойдется от 12 до 26 рублей. Билеты можно приобрести здесь.

Кроме того, в продажу поступили билетные пакеты в на два матча: против Швеции и Голландии. Его стоимость находится в диапазоне от 9 до 19 рублей. Купить билеты можно здесь.

Напомним, подопечные Игоря Криушенко сыграют против Болгарии, Швеции и Голландии 9 июня, 3 сентября и 7 октября 2017 года соответственно.