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ЮЧМ-2017. Беларусь против России и другие матчи
17.04.2017 12:54 — Новости Спорта | Tribuna.com
Юниорский чемпионат мира-2017
Словакия
Группа B
Россия U-18 – Беларусь U-18
17 апреля, 20.30
США U-18 – Чехия U-18
17 апреля, 16.30
Положение команд: США – 6 (2), Швеция – 6 (3), Чехия – 3 (2), Россия – 3 (2), Беларусь – 0 (3).
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Юниорский чемпионат мира-2017 Словакия Группа B Россия U-18 – Беларусь U-18 17 апреля, 20.30 США U-18 – Чехия U-18 17 апреля, 16.30 Положение команд: США – 6 (2), Швеция – 6 (3), Чехия – 3...
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