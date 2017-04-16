﻿ Владимир Коноплев: «У нас с Россией хорошие шансы на получение Евро-2022». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Владимир Коноплев: «У нас с Россией хорошие шансы на получение Евро-2022»

17.04.2017 12:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Председатель БФГ Владимир Коноплев оценил шансы страны на получение Евро-2022.

– А как продвигается совместная заявка Беларуси и России на проведение «Евро-2022»?

– Контакты идут, формируем окончательный пакет документов, думаю, у нас хорошие шансы. Основным городом для проведения игр в Беларуси обозначили Минск, но Брест присутствует в качестве запасной площадки. Все-таки вместимость в «Виктории» маловата, – заявил Коноплев.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Председатель БФГ Владимир Коноплев оценил шансы страны на получение Евро-2022.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
ЮЧМ-2017. Беларусь против России и другие матчи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика