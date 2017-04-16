Председатель БФГ Владимир Коноплев оценил шансы страны на получение Евро-2022.

– А как продвигается совместная заявка Беларуси и России на проведение «Евро-2022»?

– Контакты идут, формируем окончательный пакет документов, думаю, у нас хорошие шансы. Основным городом для проведения игр в Беларуси обозначили Минск, но Брест присутствует в качестве запасной площадки. Все-таки вместимость в «Виктории» маловата, – заявил Коноплев.