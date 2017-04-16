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Владимир Коноплев: «У нас с Россией хорошие шансы на получение Евро-2022»
17.04.2017 12:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Председатель БФГ Владимир Коноплев оценил шансы страны на получение Евро-2022.
– А как продвигается совместная заявка Беларуси и России на проведение «Евро-2022»?
– Контакты идут, формируем окончательный пакет документов, думаю, у нас хорошие шансы. Основным городом для проведения игр в Беларуси обозначили Минск, но Брест присутствует в качестве запасной площадки. Все-таки вместимость в «Виктории» маловата, – заявил Коноплев.
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Председатель БФГ Владимир Коноплев оценил шансы страны на получение Евро-2022.
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