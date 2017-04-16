Федерация хоккея Беларуси выступила с официальной позицией по факту инцидента между юношескими командами 2001-2002 годов рождения «Бреста» и «Кошице».

«Ассоциация считает недопустимым любые физические контакты с официальными лицами матча. Ассоциация находится в контакте со словацкой и чешской стороной для объективного и детального расследования инцидента, произошедшего на турнире в г.Мост (Чехия), и принятия исчерпывающих мер по недопустимости подобных ситуаций впредь.

По итогам расследования будут вынесены дисциплинарные решения, касающиеся как непосредственных участников инцидента, так и тренерско-преподавательского состава детско- юношеской хоккейной школы хоккейного клуба «Брест». О данных решениях будет сообщено дополнительно», – сообщает официальный сайт ФХБ.

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