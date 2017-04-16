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ФХРБ прокомментировала массовую драку в матче "Брест" – "Кошице"

17.04.2017 13:41 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 апр — Sputnik. Федерация хоккея Республики Беларусь (ФХРБ) официально прокомментировала инцидент в матче между юношескими хоккейными "Брест" и "Кошице" (Словакия).

ФХРБ прокомментировала массовую драку в матче "Брест" – "Кошице"
© Sputnik Владимир Федоренко
Хоккеисты клуба "Брест" подрались с ХК "Кошице" на пасхальном турнире

Массовая драка между хоккеистами "Бреста" и "Кошице" произошла на пасхальном юниорском турнире Easter cup 2017 для игроков не старше 16 лет. В потасовку оказались втянуты даже судьи.

"Ассоциация считает недопустимым любые физические контакты с официальными лицами матча. Ассоциация находится в контакте со словацкой и чешской стороной для объективного и детального расследования инцидента, произошедшего на турнире в городе Мост (Чехия), и принятия исчерпывающих мер по недопустимости подобных ситуаций впредь", — говорится в официальном заявлении ФХРБ, размещенном на сайте организации.

В федерации обратили внимание, что по итогам расследования будут вынесены дисциплинарные решения, касающиеся как непосредственных участников инцидента, так и тренерско- преподавательского состава детско- юношеской хоккейной школы хоккейного клуба "Брест". "О данных решениях будет сообщено дополнительно", — заверили в ФХРБ.

Напомним, брестчане заняли четвертое место на турнире, хоккеисты "Кошице" расположились на третьей строчке. Первое место у шведского "Регле", вторыми стали игроки минской "Юности-2001".

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Федерация проведет расследование, по итогам которого будут вынесены дисциплинарные решения в отношении участников конфликта.

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ФХБ: «Драка юношей «Бреста» и «Кошице»? Считаем недопустимым любые физические контакты с официальными лицами матча»
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