Нападающий Чарльз Лингле поделился эмоциями после приезда в расположение сборной Беларуси.

– Я с нетерпением ждал возможности приехать в сборную. И ребята меня хорошо встретили. Физически я готов, поэтому рад приступить к тренировкам с командой, – заявил Лингле.

Сегодня к национальной сборной присоединился Шарль Лингле, недавно завершивший сезон в составе немецкого «Айсберена». – Я с нетерпением ждал возможности приехать в сборную. И ребята меня хорошо встретили. Физически я готов, поэтому рад приступить к тренировкам с командой. Публикация от BIHA – Belarus Ice Hockey (@hockey.by) Апр 17 2017 в 3:28 PDT