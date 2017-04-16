|
Лингле присоединился к сборной Беларуси
17.04.2017 13:44 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий Чарльз Лингле поделился эмоциями после приезда в расположение сборной Беларуси.
– Я с нетерпением ждал возможности приехать в сборную. И ребята меня хорошо встретили. Физически я готов, поэтому рад приступить к тренировкам с командой, – заявил Лингле.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нападающий Чарльз Лингле поделился эмоциями после приезда в расположение сборной Беларуси.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии