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«Неман» – «Городея». Из-за финала Кубка Беларуси матч пройдет в Городее
17.04.2017 14:13 — Новости Спорта | Tribuna.com
Матч 10-го тура чемпионата Беларуси «Неман» – «Городея» пройдет 26 мая на стадионе в Городее.
Это связано с тем, что 28 мая 2017 года в Гродно состоится финальный поединок Кубка Беларуси.
Матч 25-го тура чемпионата Беларуси между «Городеей» и «Неманом» пройдет 13 октября в Гродно.
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Матч 10-го тура чемпионата Беларуси «Неман» – «Городея» пройдет 26 мая на стадионе в Городее.
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