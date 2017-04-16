Матч 10-го тура чемпионата Беларуси «Неман» – «Городея» пройдет 26 мая на стадионе в Городее.

Это связано с тем, что 28 мая 2017 года в Гродно состоится финальный поединок Кубка Беларуси.

Матч 25-го тура чемпионата Беларуси между «Городеей» и «Неманом» пройдет 13 октября в Гродно.