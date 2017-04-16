Руководство «Торпедо-БелАЗ» запретило голкиперу Валерию Фомичеву комментировать инцидент в матче с минским «Динамо».

Об этом корреспонденту Tribuna.com Александру Ивулину сообщил пресс-атташе «Торпедо-БелАЗ» Сергей Пузанкевич.

Напомним, во время матча «Торпедо-БелАЗ» – «Динамо» Минск (1:0) произошло столкновение между Фомичевым и полузащитником гостей Артемом Быковым. Голкипер коленом остановил соперника в своей штрафной. Судья Сергей Цинкевич оставил эпизод без внимания.

После матча главный тренер «бело-голубых» Сергей Боровский, комментируя данный эпизод, сослался на то, что за почти идентичное нарушение правил получил трехматчевую дисквалификацию вратарь БАТЭ Денис Щербицкий.

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