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Руководство «Торпедо-БелАЗ» запретило Фомичеву комментировать инцидент в матче с минским «Динамо»
17.04.2017 14:32 — Новости Спорта | Tribuna.com
Руководство «Торпедо-БелАЗ» запретило голкиперу Валерию Фомичеву комментировать инцидент в матче с минским «Динамо».
Об этом корреспонденту Tribuna.com Александру Ивулину сообщил пресс-атташе «Торпедо-БелАЗ» Сергей Пузанкевич.
Напомним, во время матча «Торпедо-БелАЗ» – «Динамо» Минск (1:0) произошло столкновение между Фомичевым и полузащитником гостей Артемом Быковым. Голкипер коленом остановил соперника в своей штрафной. Судья Сергей Цинкевич оставил эпизод без внимания.
После матча главный тренер «бело-голубых» Сергей Боровский,
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Руководство «Торпедо-БелАЗ» запретило голкиперу Валерию Фомичеву комментировать инцидент в матче с минским «Динамо».
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