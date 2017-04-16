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Дэйв Льюис: «Отсутствие Степанова не значит, что он освобожден из команды. Думаю еще посовещаться на этот счет со штабом»

17.04.2017 14:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис рассказал о приезде Чарльза Лингле и отсутствии на льду Андрея Степанова.

– Команду, как и ожидалось, пополнил Лингле...

– Да, и, судя по первому занятию, Чарльз в порядке. Пока пробуем его в связке с Павловичем и Стасем-старшим.

– Вместе с тем в понедельник на льду отсутствовал Степанов…

– Но пока это не значит, что он освобожден из команды. Думаю еще посовещаться на этот счет со штабом, переговорить с самим игроком.

– Так в чем с ним проблема?

– В том, что я хочу видеть от игроков сборной продуктивную работу во всех трех зонах, а не только в зоне атаки. И некоторые из молодых в этом смысле производят сейчас очень хорошее впечатление. А вот те, кто поопытнее, не всегда. И Степанов — один из них. Но, повторюсь, я еще подумаю, стоит ли его сейчас окончательно освобождать из команды. Решение — дело ближайшего дня-двух, – сказал Льюис.

 
 
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Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис рассказал о приезде Чарльза Лингле и отсутствии на льду Андрея Степанова.

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