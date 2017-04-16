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Дэйв Льюис: «Отсутствие Степанова не значит, что он освобожден из команды. Думаю еще посовещаться на этот счет со штабом»
17.04.2017 14:44 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис рассказал о приезде Чарльза Лингле и отсутствии на льду Андрея Степанова.
– Команду, как и ожидалось, пополнил Лингле...
– Да, и, судя по первому занятию, Чарльз в порядке. Пока пробуем его в связке с Павловичем и Стасем-старшим.
– Вместе с тем в понедельник на льду отсутствовал Степанов…
– Но пока это не значит, что он освобожден из команды. Думаю еще посовещаться на этот счет со штабом, переговорить с самим игроком.
– Так в чем с ним проблема?
– В том, что я хочу видеть от игроков сборной продуктивную работу во всех трех зонах, а не только в зоне атаки. И некоторые из молодых в этом смысле производят сейчас очень хорошее впечатление. А вот те, кто поопытнее, не всегда. И Степанов — один из них. Но, повторюсь, я еще подумаю, стоит ли его сейчас окончательно освобождать из команды. Решение — дело ближайшего дня-двух, – сказал Льюис.
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Дэйв Льюис: «Отсутствие Степанова не значит, что он освобожден из команды. Думаю еще посовещаться на этот счет со штабом»
Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис рассказал о приезде Чарльза Лингле и отсутствии на льду Андрея Степанова.
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