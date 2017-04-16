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Степанов покинул расположение сборной Беларуси
17.04.2017 16:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий минского «Динамо» Андрей Степанов покинул расположение сборной. Об этом игрок написал в своем Instagram.
«Официально освобожден из национальной сборной!» – написал Степанов.
Напомним, ранее Степанов отсутствовал на тренировке команды, однако Льюис
Отметим, что Степанов стал лучшим бомбардиром сборной Беларуси на последнем чемпионате мира, а также лучшим снайпером команды на олимпийском квалификационном турнире.
В прошлом сезоне провел 56 матчей в КХЛ, набрал 31 (16+15) очко и стал лучшим снайпером клуба среди белорусских игроков. Подробная статистика 31-летнего нападающего
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Нападающий минского «Динамо» Андрей Степанов покинул расположение сборной.
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