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Степанов покинул расположение сборной Беларуси

17.04.2017 16:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий минского «Динамо» Андрей Степанов покинул расположение сборной. Об этом игрок написал в своем Instagram.

«Официально освобожден из национальной сборной!» – написал Степанов.

Напомним, ранее Степанов отсутствовал на тренировке команды, однако Льюис заявлял, что проведет совещание с тренерским штабом о возможном включении форварда в состав сборной.

Отметим, что Степанов стал лучшим бомбардиром сборной Беларуси на последнем чемпионате мира, а также лучшим снайпером команды на олимпийском квалификационном турнире.

В прошлом сезоне провел 56 матчей в КХЛ, набрал 31 (16+15) очко и стал лучшим снайпером клуба среди белорусских игроков. Подробная статистика 31-летнего нападающего здесь.

 
 
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Нападающий минского «Динамо» Андрей Степанов покинул расположение сборной.

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