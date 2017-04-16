Нападающий минского «Динамо» Андрей Степанов покинул расположение сборной. Об этом игрок написал в своем Instagram.

«Официально освобожден из национальной сборной!» – написал Степанов.

Напомним, ранее Степанов отсутствовал на тренировке команды, однако Льюис заявлял , что проведет совещание с тренерским штабом о возможном включении форварда в состав сборной.

Отметим, что Степанов стал лучшим бомбардиром сборной Беларуси на последнем чемпионате мира, а также лучшим снайпером команды на олимпийском квалификационном турнире.

В прошлом сезоне провел 56 матчей в КХЛ, набрал 31 (16+15) очко и стал лучшим снайпером клуба среди белорусских игроков. Подробная статистика 31-летнего нападающего здесь .