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Степанов покинул расположение сборной Беларуси по хоккею

17.04.2017 17:13 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 апр — Sputnik. Нападающий национальной сборной Беларуси по хоккею Андрей Степанов покинул расположение команды, сообщает Sputnik.

Подопечные Дэйва Льюиса после двух поединков в рамках Евровызова с Германией (3:1,1:2) продолжают подготовку к Чемпионату мира-2017 на "Минск-Арене". На утренней тренировке не было Степанова. Комментируя его отсутствие главный тренер отметил, что "это не значит, что он (хоккеист — Sputnik) освобожден из команды". По его словам, опытный Степанов не всегда производит хорошее впечатление на льду, в отличие от молодых игроков.

"15 апреля 2017 года официально освобожден из национальной сборной!!!" — написал Степанов на своей странице в Instagram.

Данная новость вызвала недовольство у болельщиков. По словам белорусских любителей хоккея , отсутствие игрока в команде это "потеря потерь". Болельщики задались вопросом, кто заменит Степанова и усомнились в компетентности Льюса.   

К слову, в понедельник к сборной присоединился натурализованный белорус Шарль Лингле. "С нетерпением ждал возможности приехать в сборную, игроки меня хорошо встретили. Физически готов, поэтому рад приступить к тренировкам со сборной", — приводит его слова БелТА.

Напомним, Степанов стал лучшим бомбардиром в составе сборной по итогам минувшего ЧМ в России, а также лучшим снайпером команды на олимпийском квалификационном турнире в Минске. 

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Болельщики с грустью восприняли эту новость, заметив, что нападающего будет не хватать в команде.

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