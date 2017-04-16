МИНСК, 17 апр — Sputnik. Эстафета огня зимних Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане начнется 1 ноября, сообщает агентство "Р-Спорт" со ссылкой на Рейтер.

Олимпийский огонь будет зажжен 24 октября в греческой Олимпии, а эстафета стартует 1 ноября, ровно за сто дней до открытия Игр в Пхенчхане. Эстафета пройдет через 17 городов и провинций, в ней примут участие почти восемь тысяч факелоносцев. Общая протяженность — 2018 километров.

Неизвестно, кто будет последним факелоносцем и зажжет огонь на торжественной церемонии открытия. По информации СМИ, этой чести будет удостоена олимпийская чемпионка 2010 года в одиночном фигурном катании Ким Ю На. К слову, она ранее уже принимала участие в эстафете олимпийского огня (в 2006 и 2010 годах).

Олимпиада в Пхенчхане пройдет с 9 по 26 февраля.