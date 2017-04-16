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ВХЛ. Сидоренко может возглавить «Дизель»
17.04.2017 19:12 — Новости Спорта | Tribuna.com
Министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский прокомментировал информацию о том, что белорусский специалист Андрей Сидоренко может возглавить «Дизель».
«Даже не знаю, откуда появилась такая информация — ничего не могу сказать по этому поводу. Поиск кандидатов на место главного тренера продолжается», – сказал Кабельский.
Ранее
Напомним, что на данный момент Сидоренко является наставником «Гомеля», однако по причине болезни он пропустил весь прошлый сезон.
Отметим, что белорусский специалист уже дважды возглавлял «Дизель» с 2008 по 2009 год и с 2013 по 2015.
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Министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский прокомментировал информацию о том, что белорусский специалист Андрей Сидоренко...
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