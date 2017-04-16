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ВХЛ. Сидоренко может возглавить «Дизель»

17.04.2017 19:12 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский прокомментировал информацию о том, что белорусский специалист Андрей Сидоренко может возглавить «Дизель».

«Даже не знаю, откуда появилась такая информация — ничего не могу сказать по этому поводу. Поиск кандидатов на место главного тренера продолжается», – сказал Кабельский.

Ранее «Хоккейный инсайдер» сообщил, что клуб пригласил Сидоренко приехать на переговоры.

Напомним, что на данный момент Сидоренко является наставником «Гомеля», однако по причине болезни он пропустил весь прошлый сезон.

Отметим, что белорусский специалист уже дважды возглавлял «Дизель» с 2008 по 2009 год и с 2013 по 2015.

 
Теги: Гомель
 
 
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Министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский прокомментировал информацию о том, что белорусский специалист Андрей Сидоренко...

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