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Рыженков назвал 16 видов спорта, которые войдут в программу Европейских игр 2019

17.04.2017 19:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси, первый вице-президент Национального олимпийского комитета Максим Рыженков назвал 16 видов спорта, которые точно войдут в программу Европейских игр 2019.

«На сегодняшний день есть консенсус по гимнастике (спортивной, художественной, акробатике), по трем видам борьбы, дзюдо, самбо, по гребле на байдарках, настольному теннису, скорее всего будет бадминтон, стендовая и пулевая стрельба. Из игровых видов спорта будет баскетбол 3 на 3, пляжный волейбол, пляжный футбол. Это те виды, по которым достигнут консенсус», – сказал Рыженков в программе «Арена» на канале «Беларусь 1».

Отмечается, что окончательный список будет утвержден в мае нынешнего года.

 
 
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Первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси, первый вице-президент Национального олимпийского комитета Максим Рыженков назвал 16 видов спорта,...

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