﻿ Председатель «Молодечно-ДЮСШ-4»: «Мы не пришли дармоедствовать, пилить бюджетные деньги, брать деньги у города. Мы вполне нормальные современные люди». 21.by
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Председатель «Молодечно-ДЮСШ-4»: «Мы не пришли дармоедствовать, пилить бюджетные деньги, брать деньги у города. Мы вполне нормальные современные люди»

17.04.2017 20:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Председатель правления «Молодечно-ДЮСШ-4» Андрей Иваненко рассказал о том, как клуб планирует зарабатывать.

«Мы не пришли дармоедствовать, пилить бюджетные деньги, брать деньги у города, просить требовать или что-то другое. Мы вполне нормальные современные люди.

У меня два высших технических образования, никаких особенных достижений в области работы у меня нет. Я один сезон поработал в рогачевском «Днепре», поработал в «Крумкачах» в области Digital-директора. Я вхожу в топ-40 лучших молодых аналитиков Беларуси по мнению проекта «Умные сети».

Моя работа заключается в грамотном применении программного обеспечения в рекламных целях. Я занимаюсь рекламой, моя цель научить людей продавать в современном мире.

Мы планируем перейти на доходы, получаемые от оказания коммерческих услуг. У нас есть договоренности с несколькими российским компаниями, и с компанией их Нидерландов. Пусть суммы будут небольшими, но это не спонсорство и не меценатство, это прямое партнерство – мы им будем оказывать какие-то услуги в области social-медиа маркетинга.

Часто слышим, что клубы не занимаются атрибутикой. На самом деле атрибутика в нашей стране носит имиджевый характер. Заработать на атрибутике достаточно сложно. Нет экономической целесообразности в том, чтобы вкладывать в атрибутику 5000 рублей, а на выходе иметь 5500. Будем этим заниматься, когда решим остальные вопросы», – сказал Иваненко в программе «Арена» на канале «Беларусь 1».

 
 
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Председатель правления «Молодечно-ДЮСШ-4» Андрей Иваненко рассказал о том, как клуб планирует зарабатывать.

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