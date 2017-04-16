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Павел Рыбак: «В «Шахтер» пришло много футболистов, которые не играли в чемпионате Беларуси. Нет такого, чтоб они боятся БАТЭ или кого-то другого, им все равно»
17.04.2017 21:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Защитник «Шахтера» Павел Рыбак отметил, что команда настраивается занять первое место в чемпионате.
- Может ли «Шахтер» в этом году поменяться ментально?
– Тренер нас на это настраивает. Настраивает дать бой, приложить все усилия, чтобы занять первое место. В клуб пришло много футболистов, которые не играли в чемпионате Беларуси, нет такого, чтоб они боятся БАТЭ или кого-то другого, им все равно. Может это нам и поможет.
- Сейчас у вас потрясающий отрезок в чемпионате: брестское «Динамо», ответная игра Кубка против «Слуцка», затем игра против БАТЭ.
– Этот отрезок будет определяющим, он подтвердит обоснованность наших амбиций. Отрезок непростой, но мы к нему готовы, – сказал Рыбак в программе «Время футбола» на канале «Беларусь 5».
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Павел Рыбак: «В «Шахтер» пришло много футболистов, которые не играли в чемпионате Беларуси. Нет такого, чтоб они боятся БАТЭ или кого-то другого, им все равно»
Защитник «Шахтера» Павел Рыбак отметил, что команда настраивается занять первое место в чемпионате.
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