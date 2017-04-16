Защитник «Шахтера» Павел Рыбак отметил, что команда настраивается занять первое место в чемпионате.

- Может ли «Шахтер» в этом году поменяться ментально?

– Тренер нас на это настраивает. Настраивает дать бой, приложить все усилия, чтобы занять первое место. В клуб пришло много футболистов, которые не играли в чемпионате Беларуси, нет такого, чтоб они боятся БАТЭ или кого-то другого, им все равно. Может это нам и поможет.

- Сейчас у вас потрясающий отрезок в чемпионате: брестское «Динамо», ответная игра Кубка против «Слуцка», затем игра против БАТЭ.

– Этот отрезок будет определяющим, он подтвердит обоснованность наших амбиций. Отрезок непростой, но мы к нему готовы, – сказал Рыбак в программе «Время футбола» на канале «Беларусь 5».