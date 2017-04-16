Сегодня состоятся два вторых матча серий первого раунда плей-офф НБА-2017. «Кливленд» дома сыграет с «Индианой», которая была близка к победе в первой встрече. «Мемфис» постарается взять у «Сан-Антонио» реванш за крупное поражение в стартовой встрече.

НБА

Плей-офф

Первый раунд

Вторые матчи

В серии впереди «Кливленд» – 1-0

В серии впереди «Сан-Антонио» – 1-0