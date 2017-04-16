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НБА. Плей-офф. «Кливленд» – «Индиана», «Сан-Антонио» сыграет с «Мемфисом»
17.04.2017 21:39 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня состоятся два вторых матча серий первого раунда плей-офф НБА-2017. «Кливленд» дома сыграет с «Индианой», которая была близка к победе в первой встрече. «Мемфис» постарается взять у «Сан-Антонио» реванш за крупное поражение в стартовой встрече.
НБА
Плей-офф
Первый раунд
Вторые матчи
В серии впереди «Кливленд» – 1-0
В серии впереди «Сан-Антонио» – 1-0
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Сегодня состоятся два вторых матча серий первого раунда плей-офф НБА-2017.
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