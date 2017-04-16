«Брайтон» обеспечил себе участие в английской премьер-лиге в следующем сезоне.

Команда, которую возглавляет Крис Хьютон, за три тура до конца обеспечила себе как минимум второе место в таблице чемпионшипа после ничьей «Хаддерсфилдом» и «Дерби Каунти» (1:1).

«Брайтон» сыграет в высшем английском дивизионе впервые с сезона-1982/83.