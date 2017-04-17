Председатель правления «Молодечно-ДЮСШ-4» Андрей Иваненко рассказал о перспективах клуба.

- Почему «Молодечно» фаворит?

– Не знаю, кто это сказал. Я как руководитель ставлю самые высокие задачи – победа во второй лиге, выход в первую. Однако называть нас фаворитами до того, как чемпионат стартовал, не правильно. На данный момент никто не владеет информацией о составах других команд. Многие команды – просто загадки, многие впервые появились в чемпионате. Какие-то выводы можно будет делать после первого круга.

- Есть планы на 3-5 лет вперед? «Молодечно» скоро вернется в высшую лигу?

– Безусловно, планы есть. Однако, нужно понимать, что, к сожалению, в футбол сегодня играют деньги. Даже примеры «золушек», типа «Крумкачоў», единичны. Те же «Крумкачы» испытывают проблемы. Проблемы не столько с финансирование, сколько с поиском инвесторов. Конечно, нужно бороться за выход в высшую лигу. Но выходить в высшую лигу, не имея какой-то финансовой подпитки – это просто самоубийство. Увеличивать расходы, выходить в высшую лигу и бороться там за выживание – этого недостаточно. Мы будем двигаться небольшими, но правильными шагами. Будем ставить задачи в зависимости от имеющихся средств, – сказал Иваненко в программе «Время футбола» на канале «Беларусь 5».