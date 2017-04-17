﻿﻿ Председатель «Молодечно-ДЮСШ-4»: «Выходить в высшую лигу, не имея какой-то финансовой подпитки – это просто самоубийство». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Председатель «Молодечно-ДЮСШ-4»: «Выходить в высшую лигу, не имея какой-то финансовой подпитки – это просто самоубийство»

17.04.2017 23:58 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Председатель правления «Молодечно-ДЮСШ-4» Андрей Иваненко рассказал о перспективах клуба.

- Почему «Молодечно» фаворит?

– Не знаю, кто это сказал. Я как руководитель ставлю самые высокие задачи – победа во второй лиге, выход в первую. Однако называть нас фаворитами до того, как чемпионат стартовал, не правильно. На данный момент никто не владеет информацией о составах других команд. Многие команды – просто загадки, многие впервые появились в чемпионате. Какие-то выводы можно будет делать после первого круга.

- Есть планы на 3-5 лет вперед? «Молодечно» скоро вернется в высшую лигу?

– Безусловно, планы есть. Однако, нужно понимать, что, к сожалению, в футбол сегодня играют деньги. Даже примеры «золушек», типа «Крумкачоў», единичны. Те же «Крумкачы» испытывают проблемы. Проблемы не столько с финансирование, сколько с поиском инвесторов. Конечно, нужно бороться за выход в высшую лигу. Но выходить в высшую лигу, не имея какой-то финансовой подпитки – это просто самоубийство. Увеличивать расходы, выходить в высшую лигу и бороться там за выживание – этого недостаточно. Мы будем двигаться небольшими, но правильными шагами. Будем ставить задачи в зависимости от имеющихся средств, – сказал Иваненко в программе «Время футбола» на канале «Беларусь 5».

 
 
Ссылка на источник 34
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Председатель правления «Молодечно-ДЮСШ-4» Андрей Иваненко рассказал о перспективах клуба.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Коэффициенты, прогнозы, статистика и live-результаты матчей – в лучшем ставочном приложении «Betting Insider»!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика