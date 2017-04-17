Главный тренер юниорской сборной Беларуси Юрий Файков прокомментировал поражение команды в матче против России (1:4).

«После вчерашнего тяжелого матча со Швецией сегодня не хватило эмоций и сил на завершающей стадии. Обидное поражение за 12 секунд до конца матча со шведами плюс четыре игры, проведенные за последние пять дней с сильнейшими командами мира. У России вчера был выходной, и в третьем периоде они выглядели посвежее.

По самоотдаче к ребятам претензий нет, готовимся к важнейшим играм с Латвией», – сказал Файков.