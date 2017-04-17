Генеральный директор «Цмокаў» Юрий Шакола отметил, что со следующего сезона клуб станет базовым для национальной сборной.

– Ставим перед собой определенные цели и понимаем, как тяжело добиться результата. Впрочем, нельзя сказать, что для «Цмокаў» сезон получился плохим. Он был хорошим. Да, стояла задача пройти как можно дальше в Кубке ФИБА и попасть в плей-офф Лиги ВТБ. Это помогло бы завершить сезон на высокой ноте. Увы, обстоятельства сложились иначе, и на каком-то этапе мы остановились.

- В команде сменился тренер...

– Находимся в постоянном поиске того, как достичь максимального результата. В прошлом году Гришук сделал определенные шаги для прогресса клуба. Но в этом увидели, что движения вперед не произошло. Пришлось думать, как быть дальше, учитывая и интересы «Цмокаў», и национальной сборной. Принято решение: в следующем сезоне «драконы» станут базовым клубом для сборной. В этой связи их и возглавил Александр Крутиков.

- Останутся ли в Минске легионеры?

– Да. Прекрасно знаем, где и кому мы противостоим. Среди соперников — коллективы с внушительным числом иностранных баскетболистов. Если хотим побеждать, должны играть лучше, но не использовать легионеров — значит ставить себя в заведомо проигрышное положение. Другое дело, что необходим баланс. Естественно, есть желание, чтобы ведущие роли исполняли белорусы, – цитирует Шаколу «Прессбол» со ссылкой на телеканал «Беларусь 5».