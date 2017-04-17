﻿﻿ Валерий Исаев: «Давайте с БАТЭ выдержим паузу. Ведь у Капского не ангина и про команду он будет смотреть даже там, где нет интернета». 21.by
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Валерий Исаев: «Давайте с БАТЭ выдержим паузу. Ведь у Капского не ангина и про команду он будет смотреть даже там, где нет интернета»

18.04.2017 08:47 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Футбольный агент Валерий Исаев, комментируя худший старт БАТЭ за последние шесть лет, призвал поддержать команду и его председателя Анатолия Капского, который в настоящее время болеет.

«Хотелось бы обратиться к нашим футбольным госаналитикам и специалистам. А давайте с БАТЭ сегодня немного паузу подержим! Неужели непонятно, человека нет уже долго и, наверное, это не ангина. Все ведь знают, что Капский про свою команду будет слушать, смотреть и читать даже там, где нет интернета. Пусть пока разбираются в клубе без нашего словоблудия. Можно перед игрой его команды просто пожелать скорейшего выздоровления?! Это же только пока!» – написал Исаев в своем Facebook.

Напомним, из-за болезни Анатолий Капский пропустил и традиционную предсезонную встречу с болельщиками БАТЭ.

 
 
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Футбольный агент Валерий Исаев, комментируя худший старт БАТЭ за последние шесть лет, призвал поддержать команду и его председателя Анатолия Капского, который в...

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