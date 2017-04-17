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Максим Березинский: «Обычно мы ругаем АБФФ. Но пока старт сезона в плане освещения чемпионата федерация выдает на-гора»

18.04.2017 08:38 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Руководитель Tribuna.com Максим Березинский поделился мнением о работе АБФФ с медиа контентом.

«Обычно мы ругаем АБФФ. Некоторым даже кажется, что в этом и есть смысл жизни нашего скромного сайта. Но нет. Когда есть за что похвалить, тоже не будем скупиться на комплименты. Пока старт сезона в плане освещения турнира федерация выдает на-гора:

– обзоры матчей появляются в течение 30-60 минут после матча;

– обзоры матчей, наконец-то, оформлены приличной графикой;

– появилась рубрика «Все голы тура»;

– качество картинки интернет-трансляций улучшилось в разы. Смотреть по три матча из тура можно, даже если БГТРК не транслирует ничего. Проверено на собственном опыте, плюс коллега Ходасевич, который с этой картинкой работает каждую неделю, не даст соврать;

– протоколы даже первой лиги появляются на сайте в день игр (осталось дождаться английской версии, чтобы международные компании включили чемпионат Беларуси в список турниров, по которым есть онлайны).

Тут, на первый взгляд, нет космоса. Это правда. Но космосом это не стало бы и для 2016 года, а вот поди ж ты – жили, как в лесотундре. Насколько знаю, сайт – это вотчина пресс-атташе АБФФ #Александр Алейник. Еще раз выражаю ему (а также всем причастным) респект за эти положительные сдвиги, а также за всестороннюю помощь в получении информации из застенков Дома футбола. Профессионалы нынче в федерации наперечет.

Тут главное не останавливаться на достигнутом, – написал Березинский в статусах на Tribuna.com.

 

 
 
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Руководитель Tribuna.com Максим Березинский поделился мнением о работе АБФФ с медиа контентом.

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