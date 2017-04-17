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Хоккей: белорусы крупно проиграли россиянам на юниорском ЧМ

18.04.2017 08:06 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 апр — Sputnik. Сборная Беларуси по хоккею (U-18) потерпела поражение от команды России в рамках группового этапа юниорского Чемпионата мира, который в эти дни проходит в Словакии, сообщает Sputnik.

Хоккей: белорусы крупно проиграли россиянам на юниорском ЧМ
© Sputnik Алексей Куденко
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Встреча в квинтете В Беларусь — Россия состоялась накануне в городе Спишска-Нова-Вес. Игра завершилась викторией россиян со счетом 1:4 (0:0, 2:1, 2:0). В составе победителей точными бросками отметились Иван Чехович (29-я и 56-я минуты), Кирилл Слепец (30) и Андрей Свечников (51). У белорусов единственный гол в ворота соперника провел Артем Аносов (27).

Комментируя исход поединка, главный тренер белорусской хоккейной дружины Юрий Файков отметил, что у его подопечных не хватило эмоций и сил на завершающей стадии. По его словам, россияне в третьем периоде выглядели посвежее. "По самоотдаче к ребятам претензий нет, готовимся к важнейшим играм с Латвией", — приводит слова наставника сборной сайт ФХРБ.

Таким образом, Беларусь, не набрав ни одного балла в четырех матчах, замкнула группу В и потеряла все шансы на выход в четвертьфинал. Турнирное положение:

 

  1. США — 9 очков/3 матча
  2. Россия — 6/3
  3. Швеция — 6/3
  4. Чехия — 3/3
  5. Беларусь — 0/4

 

Завершится предварительный этап турнира в группе В 18 апреля матчами Швеция — США (16:30), Чехия — Россия (20:30). Четыре лучшие команды из группы выйдут в 1/4 финала мирового форума.

Белорусы за право остаться в топ-10 сильнейших юниорских команд планеты поборются с латвийцами. Серия до двух побед стартует 20 апреля.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусы потерпели четвертое поражение в четырех матчах и потеряли все шансы на попадание в плей-офф турнира.

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