﻿ Максим Краснобаев: «Несколько билетов на одно место? Все вопросы к руководству стадиона». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Максим Краснобаев: «Несколько билетов на одно место? Все вопросы к руководству стадиона»

18.04.2017 00:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Коммерческий директор брестского «Динамо» Максим Краснобаев рассказал о ситуации, когда на матч против БАТЭ продавалось несколько билетов на одно место.

– На некоторые места продавалось по 2-3 билета. Это правда?

– Это вопиющий факт. Понимали, что с учетом розыгрыша автомобиля, может получиться прецедент, имеющий отрицательные последствия. Все вопросы к руководству стадиона. Что касается билетной программы, то руководители стадиона обороняются, как во время защиты Брестской крепости.

Это однозначно не последний автомобиль. Подарки будут. Но пока возьмем паузу. Вот такие двойные, тройные продажи билетов на одно место не позволяют устраивать розыгрыши. Будем поощрять наших болельщиков, они у нас самые лучшие в стране, – сказал Краснобаев в программе «Итоги недели» на канале «Беларусь 5».

 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Коммерческий директор брестского «Динамо» Максим Краснобаев рассказал о ситуации, когда на матч против БАТЭ продавалось несколько билетов на одно место.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Председатель «Молодечно-ДЮСШ-4»: «Выходить в высшую лигу, не имея какой-то финансовой подпитки – это просто самоубийство»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика