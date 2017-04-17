Коммерческий директор брестского «Динамо» Максим Краснобаев рассказал о ситуации, когда на матч против БАТЭ продавалось несколько билетов на одно место.

– На некоторые места продавалось по 2-3 билета. Это правда?

– Это вопиющий факт. Понимали, что с учетом розыгрыша автомобиля, может получиться прецедент, имеющий отрицательные последствия. Все вопросы к руководству стадиона. Что касается билетной программы, то руководители стадиона обороняются, как во время защиты Брестской крепости.

Это однозначно не последний автомобиль. Подарки будут. Но пока возьмем паузу. Вот такие двойные, тройные продажи билетов на одно место не позволяют устраивать розыгрыши. Будем поощрять наших болельщиков, они у нас самые лучшие в стране, – сказал Краснобаев в программе «Итоги недели» на канале «Беларусь 5».