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БФГ засчитала техническое поражение 0:10 команде РГУОР-СКА в двух матчах за выход на площадку Юшкевича
18.04.2017 09:12 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как
Отмечается, что гандболист является воспитанником РГУОР.
Стало известно, что БФГ вынесла решение по данному инциденту.
«Подоспело решение по участию Ильи Юшкевича в матчах СКА-Минск – РГУОР. Два технических поражения. Респект Белорусской федерации гандбола за то, что хоть и поздно, но разобрались в ситуации. «Витязь» и «Машека» получают по технической победе», – написал блогер Иван Сапега в статусах на Tribuna.com, прикрепив постановление БФГ.
«На основании решения СТК за участие спортсмена в игре, не имеющего на то права, в матчах чемпионата Беларуси «Машека» – РГУОР-СКА» и «Витязь» – РГУОР-СКА от 29.03 и 1.04 2017 года соответственно засчитать поражение команде РГУОР-СКА со счетом 0:10 в обеих встречах. Внести соответствующие изменения в турнирной таблице группы «B».
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БФГ засчитала техническое поражение 0:10 команде РГУОР-СКА в двух матчах за выход на площадку Юшкевича
Как сообщалось ранее, в матче чемпионата Беларуси по гандболу «Машека» – СКА-РГУОР за гостей сыграл игрок «Гомеля» Илья Юшкевич, который в текущем сезоне заигран...
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