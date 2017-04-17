Как сообщалось ранее, в матче чемпионата Беларуси по гандболу «Машека» – СКА-РГУОР за гостей сыграл игрок «Гомеля» Илья Юшкевич, который в текущем сезоне заигран за «Гомель», причем после завершения окна переходов.

Отмечается, что гандболист является воспитанником РГУОР.

Стало известно, что БФГ вынесла решение по данному инциденту.

«Подоспело решение по участию Ильи Юшкевича в матчах СКА-Минск – РГУОР. Два технических поражения. Респект Белорусской федерации гандбола за то, что хоть и поздно, но разобрались в ситуации. «Витязь» и «Машека» получают по технической победе», – написал блогер Иван Сапега в статусах на Tribuna.com, прикрепив постановление БФГ.

«На основании решения СТК за участие спортсмена в игре, не имеющего на то права, в матчах чемпионата Беларуси «Машека» – РГУОР-СКА» и «Витязь» – РГУОР-СКА от 29.03 и 1.04 2017 года соответственно засчитать поражение команде РГУОР-СКА со счетом 0:10 в обеих встречах. Внести соответствующие изменения в турнирной таблице группы «B».

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