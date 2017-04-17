Хоккейный обозреватель Вячеслав Федоренков поделился мнением об отстранении форварда Андрея Степанова из ростера сборной Беларуси.

«Жаль, что в контексте подготовки команды к старту чемпионата мира в Париже все чаще приходится ощущать пресловутое «что-то мне это начинает не нравиться». Так было в истории с неприездом в кэмп Бэйлена. Такие же, если не острее, ощущения сейчас от новости о Степанове. Ибо «непонятненько» – это еще мягко сказано. Вне зависимости от того, под каким соусом недостача подается официально.

Так, отсутствие паспортизированного американца объяснилось стремительностью прогресса молодых белорусских защитников. Приятно слышать. Хотя для любого очевидно, что и при сем до уровня Ника им еще пыхтеть и пыхтеть. И в тренажерке, и на льду, и в зале видеоразбора. В случае с Андреем нестыковка еще более вопиющая .

Опять же реверанс молодняку приятен, особенно если он искренен. Но реверансами условную Чехию и даже конкретную Словению не забодать. Впрочем, это лирика. Суровая конкретика в том, что обвинения отчисленного в слабых оборонительных навыках плохо выдерживают минимальную статистическую критику. Ибо, будь проблема ярко выраженной, носитель неизбежно свалился бы в заметный минус полезности. В контексте «Динамо» этому уже много лет даже есть определение – «синдром Хювенена». Но клубный сезон-2016/17 свидетельствует как раз об обратном: «плюс-минус» у Степанова, во-первых, далеко не худший в команде. Более того, вингер повторил в этой части свой лучший результат за все сезоны в КХЛ в разных клубах. Вкупе с заметным улучшением личного бомбардирского рекорда.

Это – в «регулярке». В плей-офф – того интереснее: из восьмерки форвардов, участвовавших во всех пяти матчах серии с «Локомотивом», Степанов – один из трех с неотрицательным показателем «плюс-минус». В плюсе в данной когорте нет никого. Наконец, на трех последних чемпионатах мира и сентябрьской олимпийской квалификации «картина маслом» тоже в пользу досрочно освобожденного: по полезности он как минимум в золотой середине. По бомбардирским же показателям – в числе лидеров. Можно было бы предположить, что «дела давно минувших дней» ни при чем и отсев произошел из-за актуальных кондиций. Но снова мимо: из четырех матчей идущего сейчас «Еврочелленджа» форвард принял участие лишь в одном против Германии – победном пятничном. Обойдясь опять же без минуса полезности…

В общем, «что-то не то». Как и в случае с Бэйленом, вновь понимаешь, что официальное объяснение – лишь ширма. И изрядно дырявая. Через которую просматривается межличностный конфликт. С кем из тренерского штаба и в чем суть – поди знай. Версии разной степени правдоподобности и информированности источников имеются, но слухи множить не желаю», – написал Федоренков в газете «Прессбол».

Напомним, 17 апреля Андрей Степанов в своем инстаграме опубликовал сообщение, в котором заявил о том, что 15 апреля был официально «освобожден из сборной Беларуси».

Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис рассказал о том, что это не окончательное решение. Тренерский штаб, по словам специалиста, еще будет проводить консультации.

За что Степанова прокидывают мимо чемпионата мира и почему все это зря

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