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Лига чемпионов. 1/4 финала. «Реал» примет «Баварию», «Лестер» против «Атлетико»
18.04.2017 09:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
В ответных матчах 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» сыграет дома с «Баварией», а «Лестер» – с «Атлетико».
Лига чемпионов
1/4 финала
Ответные матчи
Первый матч – 2:1
Первый матч – 0:1
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В ответных матчах 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» сыграет дома с «Баварией», а «Лестер» – с «Атлетико».
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