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Лига чемпионов. 1/4 финала. «Реал» примет «Баварию», «Лестер» против «Атлетико»

18.04.2017 09:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В ответных матчах 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» сыграет дома с «Баварией», а «Лестер» – с «Атлетико».

Лига чемпионов

1/4 финала

Ответные матчи

Реал Мадрид Испания – Бавария Германия
Дата проведения
18 апреля, 21.45, «Сантьяго Бернабеу»
превью матча онлайн статистика

Первый матч – 2:1

Лестер Англия – Атлетико Испания
Дата проведения
18 апреля, 21.45, «Кинг Пауэр»
превью матча онлайн статистика

Первый матч – 0:1

 
 
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В ответных матчах 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» сыграет дома с «Баварией», а «Лестер» – с «Атлетико».

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