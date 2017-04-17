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ОНТ показал фильм к 15-летию БГК имени Мешкова

18.04.2017 10:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Телеканал ОНТ представил новый документальный фильм: «Клуб Мешкова: больше, чем гандбол», снятый к 15-летию БГК им. А.П. Мешкова в рамках проекта «Обратный отсчет».

В его съемках принимали участие нынешние и бывшие игроки клуба, известные гандбольные специалисты, чиновники ЕГФ и СЕХА-Газпром-Лиги, мэр Бреста, учредитель БГК Александр Мешков и многие другие. Съемки велись в Бресте, Минске, Москве и Кельце. Некоторые архивные кадры будут показаны впервые на общенациональных каналах страны.

Видео фильма появилось в открытом доступе. 

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Телеканал ОНТ представил новый документальный фильм: «Клуб Мешкова: больше, чем гандбол», снятый к 15-летию БГК им.

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