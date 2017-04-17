МИНСК, 18 апр — Sputnik. Первые полуфиналисты футбольной Лиги чемпионов определяться во вторник в Лестере и Мадриде, сообщает Sputnik.

Во вторник, 18 апреля, пройдут два ответных поединка 1/4 финала ЛЧ: дома мадридский "Реал" примет мюнхенскую "Баварию" (2:1 — победа "сливочных" в первом матче), в Лестере одноименный клуб сразится против "Атлетико" ("матрасники" ведут со счетом 1:0 после первой встречи).

Оба поединка белорусские болельщики смогут увидеть в прямом эфире. Так, игру "Реал" — "Бавария" покажет телеканала "Беларусь 5", а противостояние "Лестера" и "Атлетико" будет транслировать "Беларусь 2". Начало в 21:45 (по минскому времени).

Два других четвертьфинальных поединка "Барселона" — "Ювентус" и "Монако" — "Боруссия" состоятся 19 апреля.