﻿ Первые полуфиналисты Лиги чемпионов определятся во вторник. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Первые полуфиналисты Лиги чемпионов определятся во вторник

18.04.2017 10:43 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 18 апр — Sputnik. Первые полуфиналисты футбольной Лиги чемпионов определяться во вторник в Лестере и Мадриде, сообщает Sputnik.

Во вторник, 18 апреля, пройдут два ответных поединка 1/4 финала ЛЧ: дома мадридский "Реал" примет мюнхенскую "Баварию" (2:1 — победа "сливочных" в первом матче), в Лестере одноименный клуб сразится против "Атлетико" ("матрасники" ведут со счетом 1:0 после первой встречи).

Оба поединка белорусские болельщики смогут увидеть в прямом эфире. Так, игру "Реал" — "Бавария" покажет телеканала "Беларусь 5", а противостояние "Лестера" и "Атлетико" будет транслировать "Беларусь 2". Начало в 21:45 (по минскому времени).

Два других четвертьфинальных поединка "Барселона" — "Ювентус" и "Монако" — "Боруссия" состоятся 19 апреля. 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Оба четвертьфинальных поединка белорусские телеканалы покажут в прямом эфире, начало трансляции в 21:45.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
ОНТ показал фильм к 15-летию БГК имени Мешкова
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика