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Первые полуфиналисты Лиги чемпионов определятся во вторник
18.04.2017 10:43 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 апр — Sputnik. Первые полуфиналисты футбольной Лиги чемпионов определяться во вторник в Лестере и Мадриде, сообщает Sputnik.
Во вторник, 18 апреля, пройдут два ответных поединка 1/4 финала ЛЧ: дома мадридский "Реал" примет мюнхенскую "Баварию" (2:1 — победа "сливочных" в первом матче), в Лестере одноименный клуб сразится против "Атлетико" ("матрасники" ведут со счетом 1:0 после первой встречи).
Оба поединка белорусские болельщики смогут увидеть в прямом эфире. Так, игру "Реал" — "Бавария" покажет телеканала "Беларусь 5", а противостояние "Лестера" и "Атлетико" будет транслировать "Беларусь 2". Начало в 21:45 (по минскому времени).
Два других четвертьфинальных поединка "Барселона" — "Ювентус" и "Монако" — "Боруссия" состоятся 19 апреля.
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Оба четвертьфинальных поединка белорусские телеканалы покажут в прямом эфире, начало трансляции в 21:45.
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