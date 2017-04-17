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«Шахтер» объявил о старте конкурса, победитель которого на сутки станет полноценным футболистом команды

18.04.2017 12:08 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Шахтер» объявил о начале акции, по итогам которой победитель конкурса станет на сутки полноценным футболистом команды.

«Уважаемые болельщики! У каждого из вас есть уникальная возможность стать полноценным членом нашей команды на целые сутки! Прибытие в расположение клуба за день до матча и получение экипировки, участие в тренировке и теоретическом занятии, ужин и ночевка на базе, выезд на игру и просмотр игры с самых лучших мест – полное погружение в жизнь профессионального футболиста!

Для этого вам надо записать видео празднования забитого гола и прислать на наш электронный почтовый ящик (info@fcshakhter.by) или принести в офис клуба на любом электронном носителе (проезд Лесной, 4, каб. 107).

В письме необходимо указать свои имя и фамилию, а также возраст и номер телефона, по которому с вами можно будет связаться. Отметим, что качество и место съемки не будет являться главным критерием при определении победителя – на первом месте для нас стоит изобретательность и оригинальность. Кто знает, быть может, ваши видео станут вдохновением для наших игроков!

Видео принимаются до 15:00 20 мая. Победитель будет объявлен спустя несколько дней», – говорится в сообщении «Шахтера».

 
 
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«Шахтер» объявил о начале акции, по итогам которой победитель конкурса станет на сутки полноценным футболистом команды.

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