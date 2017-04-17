В Минском городском суде сегодня была рассмотрена апелляция по делу бывшего главы департамента судейства и инспектирования Андрея Жукова.

В ходе заседания сторона защиты просила переквалифицировать обвинение с ч. 1,2 ст. 430 в ч. 1,2 ст. 209 УК РБ, а по ч. 2 ст. 426 подзащитного оправдать.

В результате чего назначить наказание, не связанное с лишением свободы или, если это невозможно, по нижнему пределу, предусмотренному данными статьями. Прокурор настаивал на том, чтобы оставить в силе вердикт суда Центрального района, а доводы адвоката назвал несостоятельными.

Суд, заслушав аргументы сторон, принял решение оставить приговор в отношении Жукова без изменений.

Таким образом, Андрей Жуков продолжит отбывать пятилетний срок тюремного заключения в колонии усиленного режима. Законную силу имеет и конфискация имущества, с чем также спорила защита, утверждая, что в пользу государства отошла собственность, принадлежащая супруге и сестре осужденного.