МИНСК, 18 апр — Sputnik. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко будет присутствовать на полуфинальном матче Кубка Федерации (Fed Cup) Беларусь — Швейцария, сообщил председатель Белорусской теннисной федерации (БТФ) Александр Шакутин.



© Sputnik / Виктор Толочко Кубок Федерации: белоруски и швейцарки сыграют на "Чижовка-Арене"

Полуфинальная встреча Кубка Федерации пройдет на "Чижовка-Арене" 22 и 23 апреля. Белорусские теннисистки Александра Саснович, Арина Соболенко, Ольга Говорцова и Вера Лапко сразятся против Тимеа Бачински, Виктории Губчи, Белинды Бенчич и Мартины Хингис.

"Пригласил нашу ведущую теннисистку в VIP-ложу на матч со Швейцарией, но Вика сказала, что должна находиться вместе с командой у корта", — сказал Шакутин, слова которого приводит БелТА .

Глава БТФ отметил, что Азаренко, которая взяла паузу в карьере в связи с рождением ребенка, "много сделала для сборной, когда наши игроки были совсем молоденькими". "Поддержала в важных матчах, что и позволяет белорусской команде сейчас выступать в полуфинале Кубка Федерации", — пояснил Шакутин.

В субботу, 22 апреля, после церемонии открытия, запланированной на 12:40, состоятся два одиночных поединка. 23 апреля — три игры: две одиночные и одна парная.

Напомним, Азаренко стала мамой в декабре прошлого года , родив сына Лео Александра от американца Билли Маккинга. Сейчас экс-первая ракетка мира активно тренируется, чтобы вернуться в большой спорт. По ее словам, на корт она может выйти уже летом на Открытом чемпионате США (US Open) .