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Кубок Федерации: Азаренко посетит матч Беларусь - Швейцария
18.04.2017 12:00 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 апр — Sputnik. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко будет присутствовать на полуфинальном матче Кубка Федерации (Fed Cup) Беларусь — Швейцария, сообщил председатель Белорусской теннисной федерации (БТФ) Александр Шакутин.
© Sputnik / Виктор Толочко
Полуфинальная встреча Кубка Федерации пройдет на "Чижовка-Арене" 22 и 23 апреля. Белорусские теннисистки Александра Саснович, Арина Соболенко, Ольга Говорцова и Вера Лапко сразятся против Тимеа Бачински, Виктории Губчи, Белинды Бенчич и Мартины Хингис.
"Пригласил нашу ведущую теннисистку в VIP-ложу на матч со Швейцарией, но Вика сказала, что должна находиться вместе с командой у корта", — сказал Шакутин, слова которого приводит
Глава БТФ отметил, что Азаренко, которая взяла паузу в карьере в связи с рождением ребенка, "много сделала для сборной, когда наши игроки были совсем молоденькими". "Поддержала в важных матчах, что и позволяет белорусской команде сейчас выступать в полуфинале Кубка Федерации", — пояснил Шакутин.
В субботу, 22 апреля, после церемонии открытия, запланированной на 12:40, состоятся два одиночных поединка. 23 апреля — три игры: две одиночные и одна парная.
Напомним,
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Азаренко предложили следить за матчем в VIP-ложе, но спортсменка отказалась - она хочет быть вместе с командой.
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