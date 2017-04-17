Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис в комментарии журналисту Tribuna.com Вадиму Кнырко рассказал о том, что форвард Андрей Степанов не будет возвращен в состав сборной Беларуси.

– Решение по Степанову приняли?

– Да, оно не изменилось.

– В этом кэмпе мы его не увидим?

– Нет.

– А в будущих?

– Все возможно. Ни для кого я двери в сборную не закрываю, – сказал Льюис.

Напомним, 17 апреля Андрей Степанов в своем инстаграме опубликовал сообщение, в котором заявил о том, что 15 апреля был официально «освобожден из сборной Беларуси».

Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис рассказал о том, что это не окончательное решение. Тренерский штаб, по словам специалиста, еще будет проводить консультации.

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