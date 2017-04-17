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Дэйв Льюис: «Решение по Степанову не изменилось. Но двери в сборную я ни для кого не закрываю»
18.04.2017 12:21 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис в комментарии журналисту Tribuna.com Вадиму Кнырко рассказал о том, что форвард Андрей Степанов не будет возвращен в состав сборной Беларуси.
– Решение по Степанову приняли?
– Да, оно не изменилось.
– В этом кэмпе мы его не увидим?
– Нет.
– А в будущих?
– Все возможно. Ни для кого я двери в сборную не закрываю, – сказал Льюис.
Напомним, 17 апреля Андрей Степанов в своем
Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис
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Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис в комментарии журналисту Tribuna.com Вадиму Кнырко рассказал о том, что форвард Андрей Степанов не будет возвращен в состав...
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