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«Крумкачы» разыграют игрушечный автомобиль на матче с БАТЭ

18.04.2017 12:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Крумкачы» объявили о розыгрыше игрушечного автомобиля на матче четвертого тура с БАТЭ.

«Мы в тренде и разыграем авто на игре с чемпионом!

В пятницу на матче «Крумкачы» – БАТЭ мы разыграем самый «настоящий» автомобиль – модель «ауди» реди пришедших на стадион болельщиков! Игра начнется в 19:30, розыгрыш — в перерыве!» – говорится в сообщении «воронов».

Напомним, ранее брестское «Динамо» на матче с БАТЭ разыграло среди болельщиков настоящий автомобиль – Рено.

В футбольный фэнтези наконец-то можно играть каждый день и даже выигрывать реальные деньги. 

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«Крумкачы» разыграют игрушечный автомобиль на матче с БАТЭ

 
 
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«Крумкачы» объявили о розыгрыше игрушечного автомобиля на матче четвертого тура с БАТЭ.

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