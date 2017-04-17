«Крумкачы» объявили о розыгрыше игрушечного автомобиля на матче четвертого тура с БАТЭ.

«Мы в тренде и разыграем авто на игре с чемпионом!

В пятницу на матче «Крумкачы» – БАТЭ мы разыграем самый «настоящий» автомобиль – модель «ауди» реди пришедших на стадион болельщиков! Игра начнется в 19:30, розыгрыш — в перерыве!» – говорится в сообщении «воронов».

Напомним, ранее брестское «Динамо» на матче с БАТЭ разыграло среди болельщиков настоящий автомобиль – Рено.

В футбольный фэнтези наконец-то можно играть каждый день и даже выигрывать реальные деньги.

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