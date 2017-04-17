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Handball-planet.com: Игропуло переходит в БГК

18.04.2017 12:38 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Российский 32-летний гандболист Константин Игропуло близок к переходу в БГК имени Мешкова.

Об этом сообщает Handball-planet.com.

Сообщается, что Игропуло приглашен в качестве замены Дайнису Криштопансу, который перейдет в «Вардар».

В настоящее время Константин Игропуло выступает за датский «Колдинг».

В свое время гандболист выступал за «Барселону», «Фюксе» и «Чеховские медведи».

 
 
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Российский 32-летний гандболист Константин Игропуло близок к переходу в БГК имени Мешкова.

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