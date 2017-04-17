Российский 32-летний гандболист Константин Игропуло близок к переходу в БГК имени Мешкова.

Об этом сообщает Handball-planet.com.

Сообщается, что Игропуло приглашен в качестве замены Дайнису Криштопансу, который перейдет в «Вардар».

В настоящее время Константин Игропуло выступает за датский «Колдинг».

В свое время гандболист выступал за «Барселону», «Фюксе» и «Чеховские медведи».